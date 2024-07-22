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Kamala Harris 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak rekor kırdı

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ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris, başkanlık seçiminde son 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak rekor kırdı. Öte yandan Harris'in Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, New York'taki sus payı davasında, kararın açıklanmasının ardından 24 saatte 50 milyon dolardan fazla bağış toplayarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris, son 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak bu alanda bir rekora imza attı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın isim olan Harris, rekor düzeyde bağış topladı.

ALDIĞI BAĞIŞLA REKOR KIRDI

Harris'in ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden'ın başkan adaylığı konusunda kendi yerine aday göstermesinden itibaren son 24 saatte Harris'e 81 milyon dolar bağış yapıldı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu rakam, 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçti.

ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor. Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, New York'taki sus payı davasında, kararın açıklanmasının ardından 24 saatte 50 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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