Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek, Ambulans Helikopterle Konya'ya Sevk Edildi

Şanlıurfa'da dünyaya gelen ve kalp rahatsızlığı bulunan 25 günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kalp rahatsızlığı bulunan Berat bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bebek, GAP Havalimanına inen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine nakledildi.