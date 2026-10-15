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Kalp kriziyle hayatını kaybeden polis memuru Abdulkadir Bulut Diyarbakır'da uğurlandı

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Kalp kriziyle hayatını kaybeden polis memuru Abdulkadir Bulut Diyarbakır'da uğurlandı
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Abdulkadir Bulut, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bulut için düzenlenen cenaze törenine Vali Murat Zorluoğlu ve Emniyet Müdürü Murat Mutlu katıldı, Bulut son yolculuğuna uğurlandı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Abdulkadir Bulut, son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Abdülkadir Bulut için İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Murat Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve meslektaşları katıldı. Törenin ardından Bulut, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: ANKA
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