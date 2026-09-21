Kalp krizi sonucu ölen Kıbrıs gazisi Bahattin Şen Amasya'da askeri törenle defnedildi

Kalp krizi sonucu ölen Kıbrıs gazisi Bahattin Şen Amasya'da askeri törenle defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da kalp krizi sonucu 73 yaşında ölen Kıbrıs gazisi Bahattin Şen, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı naaşı Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Amasya'da geçirdiği kalp krizi sonucu 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Bahattin Şen, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden Şen için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazına Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazının ardından helallik alınan Şen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşındı.
Şen'in cenazesi, Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.