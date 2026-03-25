Kalp krizi geçiren astsubay toprağa verildi
Elazığ'da kalp krizi geçiren 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Ahmet Tekbaş, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve kent protokolü katıldı.
ELAZIĞ'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Ahmet Tekbaş, (24) memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürlüğü emrinde görevli Astsubay Çavuş Ahmet Tekbaş, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tekbaş'ın cenazesi, hava yoluyla memleketine getirildi. Bahçelievler Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alındıktan sonra Aktaş Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra kent protokolü katıldı. Tekbaş, törenin ardından toprağa verildi.
Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN,(Hatay),