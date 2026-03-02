Kalp hastası 7 yaşındaki Gökçe kurtarılamadı
Bursa'da doğuştan kalp hastası olan ilkokul öğrencisi Gökçe Şentürk, ameliyat sonrası rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Cenazesi Mihraplı Camisi'nde kılınan namazın ardından Hasköy Kent Mezarlığı'na defnedildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'da sömestir tatilinde ameliyat olduktan sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden doğuştan kalp hastası ilkokul öğrencisi Gökçe Şentürk, Mihraplı Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/ Bursa,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı