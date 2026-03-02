Haberler

Kalp hastası 7 yaşındaki Gökçe kurtarılamadı

Bursa'da doğuştan kalp hastası olan ilkokul öğrencisi Gökçe Şentürk, ameliyat sonrası rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Cenazesi Mihraplı Camisi'nde kılınan namazın ardından Hasköy Kent Mezarlığı'na defnedildi.

Bursa'da sömestir tatilinde ameliyat olduktan sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden doğuştan kalp hastası ilkokul öğrencisi Gökçe Şentürk, Mihraplı Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

