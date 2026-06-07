Haberler

Refahiye'de rahatsızlanan kalp hastası, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde göğüs ağrısı şikayeti yaşayan kalp hastası Nail Ünlü, zorlu arazi koşullarında ekiplerin yaya olarak ulaşması ve helikopter ambulansla hastaneye nakledilmesiyle kurtarıldı.

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde göğüs ağrısı şikayeti yaşayan kalp hastası Nail Ünlü (70), ekiplerin zorlu arazi koşullarındaki çalışması sonucu ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Refahiye ilçesine bağlı Ağmusa köyünde yaşayan Nail Ünlü, göğüs ağrısı şikayeti üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından vaka yönetimi başlatıldı. Hastanın bulunduğu bölgenin ilçe merkezine uzak olması ve sağlık durumunun değerlendirilmesi sonucu hava ambulansı talep edildi. Sivas 112 Komuta Kontrol Merkezi ile sağlanan koordinasyonun ardından bölgeye helikopter ambulans yönlendirildi.

KOŞULLAR NEDENİYLE YAYA OLARAK ALINDI

Kara yolu ulaşımının güç olması nedeniyle hastaya araçla ulaşamayan sağlık ekibi, yaya olarak bölgeye intikal etti. Jandarma, UMKE ekipleri ve köy muhtarının desteğiyle bulunduğu noktadan alınan Ünlü, güvenli şekilde ambulansa ulaştırıldı. Helikopter ambulansın hastanın bulunduğu alana iniş yapmasının mümkün olmaması üzerine pilot tarafından belirlenen uygun bir noktaya nakil gerçekleştirildi. Buradan ambulans helikoptere alınan Nail Ünlü, Erzincan Havalimanı'na getirildi. Ünlü, havalimanında hazır bekleyen ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilinen kalp hastalığı ve anjiyografi öyküsü bulunan Nail Ünlü'nün ilk değerlendirmelerde genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber: Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe başkanı kim olacak? Oylar sayılıyor, işte ilk sonuçlar

Oylar sayılırken fark iyice açılıyor! İşte ilk sonuçlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar

Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar
Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: 'Partiyi bize verin” teklifi

Kulisleri sallayan iddia! Özel'in teklif yaptığı parti ortaya çıktı
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Feyenoord Robin van Persie'yi kovdu

Aldığı haberle yıkıldı!

Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli

"Karakter çok önemli" dediler, kapının önüne koydular
Sunucuya kızan Trump hakaretler yağdırıp canlı yayını terk etti: Ya ahlaksızsın ya aptal

Soruyu beğenmeyince çileden çıktı: Sunucuya hakaretler yağdırdı

Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor