Refahiye'de rahatsızlanan kalp hastası, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde göğüs ağrısı şikayeti yaşayan kalp hastası Nail Ünlü (70), ekiplerin zorlu arazi koşullarındaki çalışması sonucu ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Refahiye ilçesine bağlı Ağmusa köyünde yaşayan Nail Ünlü, göğüs ağrısı şikayeti üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından vaka yönetimi başlatıldı. Hastanın bulunduğu bölgenin ilçe merkezine uzak olması ve sağlık durumunun değerlendirilmesi sonucu hava ambulansı talep edildi. Sivas 112 Komuta Kontrol Merkezi ile sağlanan koordinasyonun ardından bölgeye helikopter ambulans yönlendirildi.

KOŞULLAR NEDENİYLE YAYA OLARAK ALINDI

Kara yolu ulaşımının güç olması nedeniyle hastaya araçla ulaşamayan sağlık ekibi, yaya olarak bölgeye intikal etti. Jandarma, UMKE ekipleri ve köy muhtarının desteğiyle bulunduğu noktadan alınan Ünlü, güvenli şekilde ambulansa ulaştırıldı. Helikopter ambulansın hastanın bulunduğu alana iniş yapmasının mümkün olmaması üzerine pilot tarafından belirlenen uygun bir noktaya nakil gerçekleştirildi. Buradan ambulans helikoptere alınan Nail Ünlü, Erzincan Havalimanı'na getirildi. Ünlü, havalimanında hazır bekleyen ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilinen kalp hastalığı ve anjiyografi öyküsü bulunan Nail Ünlü'nün ilk değerlendirmelerde genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber: Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı