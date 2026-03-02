Haberler

Kalp hastası 7 yaşındaki Gökçe kurtarılamadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'da sömestir tatilinde ameliyat olduktan sonra rahatsızlanan doğuştan kalp hastası ilkokul öğrencisi Gökçe Şentürk (7), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'da sömestir tatilinde ameliyat olduktan sonra rahatsızlanan doğuştan kalp hastası ilkokul öğrencisi Gökçe Şentürk (7), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Nilüfer ilçesinde yaşayan Zeynep ve Sinan Şentürk çiftinin 2 çocuğundan Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu öğrencisi kızları, doğuştan kalp hastası olan Gökçe Şentürk, sömestir tatilinde İstanbul'da ameliyat oldu. Daha sonra döndüğü Bursa'da rahatsızlanan ve yoğun bakıma kaldırılan Gökçe Şentürk, kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem
Netanyahu'nun eşine ait fotoğraf karesi olay oldu

Kocasının kim olduğunu öğrenenler başlıyor saydırmaya
Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi

Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu

İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem
Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı

Lisede dehşet! 2 öğretmenini ve arkadaşını bıçakladı
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor

Savaşta Avrupa cephesi açılıyor! Masa kuruldu, karar an meselesi