Kalmaegi Tayfunu Filipinler'de 188 Can Aldı

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli rüzgar ve sel sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e yükseldi. 135 kişilik kayıp listesinin bulunduğu açıklama, 2,2 milyon insanın etkilendiğini ve 10 bin evin zarar gördüğünü ortaya koydu.

Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e çıktı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, ülke içinde "Tino" olarak adlandırılan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 188'e yükseldiği bildirildi.

Kayıp kişilerin sayısının ise 135'e çıktığı belirtilen açıklamada, bu kişilere ilişkin arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, tayfundan 2 milyon 258 bini aşkın kişinin etkilendiği ve yaklaşık 10 bin evin zarar gördüğü kaydedildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr dün, afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirmişti.

Vietnam'da 5 kişi yaşamını yitirdi

Vietnam News'un haberine göre ise Kalmaegi Tayfunu Vietnam'da da şiddetli rüzgar ve yağışlarla etkisini gösterdi.

Ülkenin orta bölgelerinde etkili olan tayfunda 5 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

Tayfun sebebiyle ayrıca 1,2 milyon hane elektriksiz kaldı, 57 ev yıkıldı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
