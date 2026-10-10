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Kallas Rusya üzerindeki baskı sürecek dedi, AB'nin yeni yaptırım paketini duyurdu

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Kallas, Rusya üzerindeki baskıyı hafifletmenin zamanı olmadığını belirterek AB'nin yeni yaptırım paketini onaylamayı planladığını bildirdi. Kallas, Rusya'nın son iki gündeki saldırılarında 80'den fazla Ukraynalı sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya üzerindeki baskıyı hafifletmenin zamanı olmadığını belirterek, AB'nin Moskova'ya yönelik yeni yaptırımları onaylamayı planladığını bildirdi.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın son iki günde düzenlediği saldırılarda 80'den fazla Ukraynalı sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Rusya'nın AB üyesi ülkeler ve NATO müttefiklerine yönelik "hibrit" saldırılarını da artırdığını savunan Kallas, Rus dizeline uygulanan yaptırımların askıya alınmasının Moskova'ya savaşı sürdürmesi için daha fazla gelir sağladığını ifade etti.

Kallas, "Rusya üzerindeki baskıyı hafifletmenin zamanı değil ve Avrupa bunu yapmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

AB dışişleri bakanlarının 12 Ekim'de savaşın başlangıcından bu yana Rusya'nın savaş kapasitesini hedef alan en kapsamlı yaptırım paketini onaylamayı planladığını kaydeden Kallas, Moskova üzerindeki baskının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

AB, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırılarının başladığı Şubat 2022'den bu yana Moskova'ya karşı 21 yaptırım paketini kabul etti.

Son olarak 23 Temmuz'da kabul edilen 21'inci yaptırım paketiyle Rusya'nın enerji, finans ve ticaret sektörlerine yönelik ilave kısıtlamalar getirilirken, AB'nin gündemindeki 22'nci paketin ise ağırlıklı olarak Rus savunma sanayisini hedef alması öngörülüyor.

Kaynak: AA
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