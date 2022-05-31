Kalın: "Klasik ile modern olan, geleneksel ile çağdaş olan birbiriyle çatışmak zorunda değil" - Haberler

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Kalın: "Klasik ile modern olan, geleneksel ile çağdaş olan birbiriyle çatışmak zorunda değil"

AA - Müjdat Genç - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ulus'taki Birinci Meclis'te düzenlenen "Kültür ve Sanat Tasavvurumuz" söyleşisine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ulus'taki Birinci Meclis'te düzenlenen "Kültür ve Sanat Tasavvurumuz" söyleşisine katıldı. (1)

"Önemli olan bir merkeze sahip olarak, bir merkezi kendimize sabite kabul ederek dünyanın farklı kültürlerinden Avrupa kültüründen modern çağdaş batı kültüründen Hint kültürüne, Çin kültüründen Afrika'ya Latin Amerika'ya kadar farklı kültürel havzalardan beslenebilmektir. Bunu yaparken ayağımızı bastığımız toprakların yani Anadolu irfan ve kültür geleneğinin derinliklerini de bu çağdaş dile, ifadeye, serüvene taşıyabilmek de bizim en önemli ayrıcalıklarımızdan birisidir"

"Bu manada klasik ile modern olan, geleneksel ile çağdaş olan birbiriyle çatışmak zorunda değil"

AA / Müjdat Genç - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Latin Amerika İbrahim Kalın Ulus Güncel Haberler

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