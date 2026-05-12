Kaliforniya Açıklarındaki Petrol Platformunda Yangın: 26 Personel Tahliye Edildi

LOS ANGELES, 12 Mayıs (Xinhua) -- ABD Sahil Güvenliği, Kaliforniya açıklarındaki bir petrol platformunda pazartesi günü çıkan yangın nedeniyle 26 personelin tahliye edildiğini açıkladı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Santa Barbara Liman Devriyesi ve itfaiye birimleri, Güney Kaliforniya kıyısındaki Santa Barbara kentinin yaklaşık 7,5 deniz mili açığında bulunan HABITAT Platformu'ndaki yangına müdahale etti.

Sahil Güvenlik sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "26 kişilik mürettebatın tamamı güvenli bir şekilde tahliye edildi. Platform çevresinde yaklaşık 914 metre genişliğinde bir güvenlik bölgesi oluşturuldu" ifadelerini kullandı.

Yerel medya kuruluşu Santa Barbara News-Press'e konuşan bir Sahil Güvenlik sözcüsü ise, iki kişinin ileri tıbbi müdahale gerektirmeyecek şekilde hafif yaralandığını belirtti.

