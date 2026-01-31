ABD'nin Los Angeles kentinde ICE karşıtı gösteri düzenlendi

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde federal göçmenlik uygulamalarını protesto etmek amacıyla ülke genelinde düzenlenen "ICE Out" eylemleri kapsamında binlerce kişi sokaklara çıktı.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde iki ABD vatandaşının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından vurularak öldürülmesiyle büyüyen gösteriler ülke çapına yayıldı.

Ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen "ICE Out" protestoları çerçevesinde Los Angeles'ta toplanan göstericiler, federal göçmenlik uygulamalarına tepki gösterdi ve ICE ekiplerinin mahallelerden çekilmesini istedi.

Eylemciler, ayrıca ulusal grev çağrısı yaparak vatandaşları işe gitmemeye, çocuklarını okula göndermemeye ve alışveriş yapmamaya davet etti.

Gösteriler, Los Angeles Belediye Binası önünde başladıktan sonra kent merkezine doğru yürüyüşle sürdü.

ICE tarafından kullanılan federal gözaltı merkezi önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Los Angeles Polis Departmanı, olayların ardından kent genelinde "taktik alarm" ilan ederek tüm personelin görevde kalmasını istedi.

Minnesota'daki olaylar

Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında silah bulundurduğunu açıklamıştı.