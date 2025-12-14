Haberler

Kalfat'ta "Adab-ı Muhabbet Birlik ve Sohbet Programı" düzenlendi

Kalfat'ta 'Adab-ı Muhabbet Birlik ve Sohbet Programı' düzenlendi
Güncelleme:
Orta ilçesine bağlı Kalfat Beldesi'nde, AK Parti Orta İlçe ve Belde Kadın Kolları tarafından 'Adab-ı Muhabbet Birlik ve Sohbet Programı' düzenlendi. Programda muhabbet adabı ve birlik beraberliğin önemi üzerine sohbetler yapıldı.

Orta ilçesine bağlı Kalfat Beldesi'nde "Adab-ı Muhabbet Birlik ve Sohbet Programı" düzenlendi.

Ak Parti Orta İlçe ve Belde Kadın Kolları tarafından Kalfat Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda, muhabbet adabının toplumsal hayattaki yeri, birlik ve beraberliğin önemi ile gönül dilinin insanları nasıl bir araya getirdiği üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

Programa, Kalfat Belde Başkanı Salim Doğan, Orta İlçe Müftüsü Erdem Dul, AK Parti Çankırı İl Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan ile ilçe ve belde teşkilat üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
