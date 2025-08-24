Kaleköy'de Yaralanan Kişi, Sahil Güvenlik Ekiplerince Tahliye Edildi
Antalya'nın Demre ilçesindeki Kaleköy'de düşerek yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla botla tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Demre ilçesinde araçla ulaşımı olmayan Kaleköy'de düşerek yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçeye araçla ulaşım imkanı bulunmayan Kaleköy mevkisinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
İskeleden Sahil Güvenlik botuyla tahliye edilen yaralı, Demre Limanı'nda hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı, ambulansla Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel