Kalecik'te 3,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 20.28'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 8,63 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,63 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

