Kale Müftüsü Okumuş, görevine başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya'dan Malatya'nın Kale ilçesine atanan Müftü İbrahim Okumuş, göreve başladı.

Okumuş, yazılı açıklamasında, yeni görevinin mesai arkadaşlarına ve Malatya'ya hayırlı olmasını diledi.

Kale ilçesindeki çalışmaları daha ileriye taşımak için çaba sarf edeceklerini belirten Okumuş, "Tüm personelle beraber halkımıza layık din hizmeti sunma gayret ve çabası içerisinde olacağız. Benden önce görev yapan arkadaşlarıma da çalışmaları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.