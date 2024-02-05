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Kale direğinin altında kalan öğrenci hayatını kaybetti

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Tayland'da bir öğrenci, kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

- Kale direğinin altında kalan öğrenci hayatını kaybetti

BANGKOK - Tayland'da bir öğrenci, kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Tayland'ın Samut Prakan eyaletinde dün akşam saatlerinde bir öğrenci, kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, görüntülerde arkadaşlarıyla voleybol oynayan 28 yaşındaki Wannawipa'nın arkada duran kale direğine zıplayarak asıldığı ve kale direğinin üzerine düşmesi sonrası yerde hareketsiz kaldığı görüldü. Olay yerine ambulans çağırılırken, genç kızın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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