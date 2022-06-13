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Kale'de yaz kuran kursu eğitim semineri

AA - Bilal Timur - Güncel
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Kale'de yaz kuran kursu eğitim semineri

Malatya'nın Kale ilçesinde yaz kuran kurslarında eğitim verecek personel için eğitim semineri düzenledi.

Malatya'nın Kale ilçesinde yaz kuran kurslarında eğitim verecek personel için eğitim semineri düzenledi.

Kale Müftü Vekili Murat Karakaya, Merkez Cami Konferansa Salonu'ndaki seminerde, yaz kuran kurslarını önemsediklerini belirtti.

Karakaya, yaz kuran kurslarında çocukların sadece Kur'an-ı Kerim'i değil aynı zamanda dini bilgilerini, İslam ahlakını, Peygamber sevgisini öğrendiğini ifade etti.

Battalgazi İmam-ı Azam Cami İmam Hatibi Emin Alataş ise katılımcıları yaz kuran kursların kayıtların nasıl yapılacağı, uygulanacak faaliyet türleri, eğitim öğretimde ne gibi program ve materyallerden istifade edilebileceği, sınıf yönetimi, ergenlerde sosyal medya bağımlılığı, din eğitiminde eğitici oyunlar gibi konular hakkında bilgilendirdi.

AA / Bilal Timur - Güncel

Murat Karakaya Malatya Müftü Cami Güncel Haberler

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