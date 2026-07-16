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Kale'de 15 Temmuz Anma Programı

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Denizli'nin Kale ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında Hükümet Konağı önündeki Atatürk Büstü'ne çelenk sunuldu.

Cevherpaşa Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu, Cumhuriyet Meydanı'nda öğrenciler tarafından şiirler okundu, zeybek gösterisi sergilendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi

Camilerde eş zamanlı sela okunmasının ardından anma programı sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Emeksiz
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