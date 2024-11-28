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Kale Belediyesi'ne 193 Yeni Çöp Konteyneri Hibesi

Kale Belediyesi'ne 193 Yeni Çöp Konteyneri Hibesi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kale Belediyesine hibe ettiği 193 çöp konteynerinin dağıtımına başladı. Belediye Başkanı İhsan Özbay, bu destekle çevre temizliğini ve geri dönüşüm süreçlerini iyileştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Kale Belediyesine hibe edilen 193 çöp konteynerinin ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtımına başlandı.

Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, yaptığı açıklamada, ilçenin temizliğini ve çevre düzenini daha da iyileştirmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle 193 yeni çöp konteynerini ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

Çöp konteynerlerinin ilçenin farklı noktalarına yerleştirileceğini aktaran Özbay, "Böylece hem ilçemizin çevre temizliği konusunda daha etkin bir hizmet sunulacak hem de geri dönüşüm ve atık yönetimi süreçlerinde önemli bir adım atılmış olacaktır. Belediye olarak çevre temizliği ve sürdürülebilirlik konularında üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemize yapmış oldukları katkılarından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel
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