Kale Belediye Başkanı'na Zabıta Memuruna Sopa ile Darp Suçlaması

Denizli'nin Kale ilçesinde, zabıta memurunu sopayla darbettiği iddia edilen Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla hakkında, "silahla kasten basit yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kale Cumhuriyet Başsavcılığınca Kale Ortaokulu bahçesinde 28 Ağustos'ta ilçe belediyesinde görevli zabıta memuru C.Ç'nin darbedilmesiyle ilgili iddianame hazırlandı.

Kale Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Hayla hakkında "silahla kasten basit yaralama" suçundan 1 ila 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede olayın oluş şekline ilişkin bilgi verildi. Olay günü okul bahçesine gelen Hayla'nın, görevi olmamasına rağmen C.Ç'nin kilit parke taşı döşemesini istediği, C.Ç'nin taş döşemeyi kabul etmemesi üzerine Hayla'nın C.Ç'ye sopayla vurarak yaralanmasına neden olduğu ifade edildi.

Olay sırasında C.Ç'nin yanındaki diğer zabıta memurunun tanık olarak dinleneceği kaydedildi.

Kale ilçesinde iki zabıta memuru, 28 Ağustos'ta Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın kendilerini darbettiği iddiasıyla polise başvurmuştu.