İzmir'de şerit değişimi için kaldırımı kullanan dolmuş sürücüsüne para cezası ve adli işlem
İzmir'in Bornova ilçesinde, kaldırımı kullanarak şerit değiştiren dolmuş sürücüsüne 13 bin 141 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
İzmir'in Bornova ilçesinde kaldırımı kullanarak şerit değiştiren dolmuş sürücüsüne para cezası verildi, hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, U.S. (38) idaresindeki 35 M 8539 plakalı dolmuşun Mustafa Kemal Caddesi'nde kaldırımı kullanarak şerit değiştirdiğini tespit etti.
Hakkında adli işlem başlatılan sürücüye 8 kural ihlali nedeniyle 13 bin 141 lira para cezası kesildi.
Sürücünün ceza puanının dolması nedeniyle ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
