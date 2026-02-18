Haberler

İzmir'de şerit değişimi için kaldırımı kullanan dolmuş sürücüsüne para cezası ve adli işlem

İzmir'in Bornova ilçesinde, kaldırımı kullanarak şerit değiştiren dolmuş sürücüsüne 13 bin 141 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

İzmir'in Bornova ilçesinde kaldırımı kullanarak şerit değiştiren dolmuş sürücüsüne para cezası verildi, hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, U.S. (38) idaresindeki 35 M 8539 plakalı dolmuşun Mustafa Kemal Caddesi'nde kaldırımı kullanarak şerit değiştirdiğini tespit etti.

Hakkında adli işlem başlatılan sürücüye 8 kural ihlali nedeniyle 13 bin 141 lira para cezası kesildi.

Sürücünün ceza puanının dolması nedeniyle ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

