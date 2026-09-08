Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı anne ve 2 çocuğu yaralandı; kaza kamerada

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı Hamdiye Öztürk (36) ile çocukları Ebrar (5) ve Efnan Öztürk (2) yaralandı. Kaza, bir aracın yol kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otomobilin sürücüsü Mehmet G., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı