Kaldırıma Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde kaldırıma çarparak kaza yapan otomobilde sürücü Anıl Eroğlu ve yanında bulunan Barış Eroğlu yaralandı. Yaralılar, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Anıl Eroğlu (24) idaresindeki 34 KIA 768 plakalı otomobil, Çetinkaya Mahallesi'nde kaldırıma çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Barış Eroğlu (29) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel