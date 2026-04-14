AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için "güçlü koalisyon" ihtiyacını vurguladı

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimlerin deniz güvenliği için uluslararası işbirliği gerektirdiğini belirtti. Kallas, deniz yollarındaki saldırılar ve sabotajlara karşı birlik olunması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin deniz güvenliği konusunda "güçlü bir uluslararası koalisyona" duyulan ihtiyacı vurguladığını belirtti.

Kallas, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) "AB-BM işbirliği" oturumunda konuştu.

Çok taraflılığa ve uluslararası hukuka yönelik küresel bağlılığın yenilenmesi çağrısı yapan Kallas, "deniz yollarının giderek daha fazla tartışmalı hale geldiğini ve tehditlerin gemi hatlarına yönelik saldırılardan denizaltı altyapısının sabotajına kadar uzandığını" söyledi.

Kallas, "Bugün Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar, deniz güvenliği konusunda güçlü bir uluslararası koalisyona yönelik en açık çağrıdır. Masada birçok girişim var, ancak hedefler basit, bu rota üzerinden tüm sevkiyatlar için güvenli geçiş." ifadelerini kullandı.

Küresel güvenliğin, ekonomik istikrar ve enerji arzının deniz güvenliğiyle yakından bağlantılı olduğuna işaret eden Kallas, AB'nin, özellikle BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uymayan, uluslararası hukuka aykırı olarak seyrüsefer özgürlüğünü kısıtlama girişimlerine karşı durmaya devam edeceğini bildirdi.

Bu bağlamda Orta Doğu'daki savaşla birlikte Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Kallas, bu iki çatışma bölgesinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana uluslararası hukukun en ciddi ihlal edildiği alanlar olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kallas ayrıca, BMGK'de özellikle 5 daimi üyenin veto yetkisini çok fazla kullanmasının Konsey'in çatışma bölgelerindeki sorunları çözme kabiliyetini kısıtladığının altını çizerek, kitlesel vahşet vakalarında veto hakkının sınırlanması konusunda reform yapılması gereğine değindi.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, "Şimdi asıl mesele, aksayan çok taraflı sistemi, herkesin yararına işleyen bir yapıya dönüştürmektir." dedi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
