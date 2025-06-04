Kahverengi Kokarca ile Mücadeleye 1 TL Ödüllü Kampanya

Kokarcanın başına ödül kondu: Ödüllü mücadele, canlısı 1 TL

Ordulu avukat, zararlı böcekle mücadelede örnek kampanya başlattı

ORDU - Ordu'da kahverengi kokarca zararlısına karşı ilginç ve etkili bir mücadele yöntemi geliştirildi. Altınordu ilçesi Eyüplü Mahallesi'nde yaşayan Avukat Mehmet Yıldırım, canlı olarak getirilen her bir kahverengi kokarcayı sembolik olarak 1 TL karşılığında satın alıyor. Toplanan böcekler ise biyolojik mücadele kapsamında kullanılmak üzere Giresun'daki Fındık Araştırma Enstitüsü'ne gönderiliyor.

Zararlıyla mücadele samuray arısıyla olacak

Çiftçilikle de uğraşan Mehmet Yıldırım, bu yıl mahallelerinde görülmeye başlanan kahverengi kokarcanın mahsullere ciddi zarar verdiğini belirterek, vatandaşları teşvik etmek amacıyla canlı kokarcaları ücret karşılığında almaya başladı. Toplanan zararlı böcekler, samuray arılarının çoğaltılması amacıyla Fındık Araştırma Enstitüsü'ne teslim ediliyor. Samuray arıları, kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olarak biliniyor ve biyolojik mücadelede etkin şekilde kullanılıyor.

"Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir"

Kampanyanın önemine dikkat çeken Avukat Yıldırım, "Bu zararlı böcek, yalnızca Türkiye'de değil dünyada da hızla yayılıyor. Tarıma verdiği zarar büyük. Şu anda mahallemizde yoğun şekilde görülüyor. Devletimizin mücadelesine destek vermek adına böyle bir girişimde bulunduk. Bu sadece bireysel değil, toplumsal bir mücadele olmalı" ifadelerini kullandı.

260 kokarca toplandı, hedef yaygınlaştırmak

Yıldırım, uygulamanın yeni başladığını ve bugüne kadar 260 kokarcanın toplandığını belirterek, talebin arttığını, farklı bölgelerde de benzer çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Enstitünün kokarcaları samuray arısı üretiminde kullandığını, karşılığında da arı temin ederek zararlının doğal yolla kontrolünü sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Para için değil, fındık için topluyoruz"

Mahalle sakinlerinden Semiha Coşkun ve Türkan Türkmen ise çalışmayı gönülden desteklediklerini ifade etti. Türkmen, "Kokarca fındığımıza ve diğer ürünlere ciddi zarar veriyor. Biz bu mücadeleyi para için değil, ürünlerimizi ve doğamızı korumak için yapıyoruz" dedi.