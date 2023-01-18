Kahvehanede horoz dövüşüne 109 bin 485 TL ceza Güncel Haberler GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin baskınında, kahvehanede horoz dövüştürerek kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye toplam 109 bin 485 TL ceza kesildi. GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin baskınında, kahvehanede horoz dövüştürerek kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye toplam 109 bin 485 TL ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece kahvehanede horoz dövüştürüldüğü yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Kahvehaneye düzenlenen baskında, dövüş için kurulan ring alanında 7 horoz ele geçirildi. Horozlar, hayvan barınağına teslim edildi. Kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 109 bin 485 TL ceza kesildi. Kahvehaneyi işleten 4 kişi hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından yasal işlem başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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