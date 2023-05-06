KAHVEHANE ÖNÜNDE TÜFEKLE VURULAN ASANSÖR TAMİRCİSİ ÖLDÜ

GAZİANTEP'te kahvehane önünde av tüfeği ile vurulan asansör tamircisi Yusuf Karataş (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehane önünde duran Yusuf Karataş, silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeğiyle vurulan Karataş, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yusuf Karataş, bir özel hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Karataş, sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yusuf Karataş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.