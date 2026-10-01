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Kahve Günü etkinliğinde Türk kahvesi tanıtıldı, FAO Genel Direktörü Çü standı gezdi

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Türk kahvesi ve kahve kültürü, 1 Ekim Dünya Kahve Günü dolayısıyla Roma'daki Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünde (FAO) düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. FAO Genel Direktörü Çü'nün de ziyaret ettiği Türk kahvesi standı, etkinliğin en çok ilgi gören stantlarından oldu.

Türk kahvesi ve kahve kültürü, "1 Ekim Dünya Kahve Günü" vesilesiyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünde (FAO) tanıtıldı.

Her yıl 1 Ekim'de kutlanan "Dünya Kahve Günü" dolayısıyla genel merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan FAO'da kahve üreticisi ve köklü kahve geçmişiyle bilinen ülkelerin katıldığı özel etkinlik düzenlendi.

Aralarında Türkiye, Brezilya, Ekvador ve Endonezya gibi ülkelerin stant açtığı etkinliği, FAO Genel Direktörü Çü Dongyü de ziyaret etti. Çü, tek tek stantları gezerek farklı kahve türlerini tattı ve bilgi aldı.

Genel Direktör Çü, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezinin yanı sıra Kurukahveci Mehmet Efendi ve Şölen gibi firmaların desteğiyle oluşturulan Türk kahvesi standını da ziyaret etti.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, FAO Genel Direktörü Çü'ye Türk kahvesi ve lokumu ikram ederek ülkesinin köklü kahve kültürünü anlattı. Çü, Türk kahvesi ve lokumunun tadına baktı.

Etkinlikte Türk kahvesi standı, en çok ilgi gören ve merak edilen stantlardan oldu.

Kaynak: AA
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