Adıyaman'da su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gezintiye çıkan 24 yaşındaki Y.D., dengesini kaybederek su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla Y.D.'yi kurtararak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
