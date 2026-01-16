Adıyaman'da su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gezintiye çıkan 24 yaşındaki Y.D., dengesini kaybederek su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla Y.D.'yi kurtararak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bağbaşı köy kırsalında gezintiye çıkan Y.D. (24) dengesini kaybederek su kuyusuna düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler halat yardımıyla Y.D'yi bulunduğu yerden çıkardı.
Y.D. ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel