Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyaman'da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Girne Mahallesi'nde meydana geldi.

YOLDA KARŞILAŞINCA SİLAHLARI ÇEKTİLER

Husumetli olan iki grup karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Emin K.(68), Regaip A. (27), Sadır G., (32), Mustafa A., (34) ve Remzi A., (51) yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa A. ile Remzi A.'nın durumlarının ağır olduğu ve tedavisinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.