Haberler

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır Haber Videosunu İzle
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyaman'da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Girne Mahallesi'nde meydana geldi.

YOLDA KARŞILAŞINCA SİLAHLARI ÇEKTİLER

Husumetli olan iki grup karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Emin K.(68), Regaip A. (27), Sadır G., (32), Mustafa A., (34) ve Remzi A., (51) yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa A. ile Remzi A.'nın durumlarının ağır olduğu ve tedavisinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu

Dünya Kupası'na katılmamız halinde gruptaki rakiplerimiz belli oldu
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

devlet hiç umursamıyor bu silahlanmayı.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş ağrısı için gittiği klinik 5 yaşındaki Deniz'i hayattan kopardı! Doktorun ifadesi 'pes' dedirtti

Henüz 5 yaşındaydı! Diş ağrısı için gittiği klinik hayattan kopardı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Kadın avukattan tartışma yaratacak 'Zina' çıkışı: Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak...

"Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, tepki çeken zam geri çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, tepki çeken zam geri çekildi
Diş ağrısı için gittiği klinik 5 yaşındaki Deniz'i hayattan kopardı! Doktorun ifadesi 'pes' dedirtti

Henüz 5 yaşındaydı! Diş ağrısı için gittiği klinik hayattan kopardı
Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi

Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi
Bakan Şimşek'ten yıl sonu enflasyon mesajı! Çalışanları ilgilendiren rakamı verdi

Bakan Şimşek milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakamı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Yüksel Yıldırım Galatasaray maçı sonunda çıldırdı: B*mb*k hissediyorum

Maç sonunda adeta çıldırdı: B*mb*k hissediyorum
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Thomas Reis'ten hakemlere tepki: Yemek mi yiyordunuz, molada mıydınız?

Hakemlere neler dedi neler: Yemek mi yiyordunuz, molada mıydınız?
Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi

Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi
e-Devlette görünce şok geçirdi! Hiç gitmediği 5 ilden 18 ceza geldi

e-Devlette görünce şok geçirdi! Hiç gitmediği 5 ilden 18 adet geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.