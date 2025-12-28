Haberler

Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 62 yaşındaki Sedef Erdoğan, bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Sedef Erdoğan (62), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Muzaffer Kartal yönetimindeki 47 AAD 732 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sedef Erdoğan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Erdoğan, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Sededf Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Erdoğan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna konulurken, jandarma ekipleri tarafından sürücü Muzaffer Kartal, gözaltına alındı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

