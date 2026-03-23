Şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilin kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine ulaştı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Sincik yolunun 34'üncü kilometresi Pınarbaşı köyü yakınlarında meydana geldi. B.G.'nin (43) kontrolünü kaybettiği 44 AGT 428 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.G. ile yolcu konumunda bulunan E.G. (33), M.G. (32), S.S. (32) ve T.Ö.(30), ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan S.S. (32), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren 4 yaralıdan M.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
