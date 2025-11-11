Kahta'da İki Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil birbirine çarptı. Kazada 9 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
B.U. idaresindeki 63 AJD 211 plakalı otomobil, Kahta-Sincik kara yolu Cendere Köprüsü yakınlarında Y.R.S. yönetimindeki 06 CPY 502 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel