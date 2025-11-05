Kahta'da Filistin İçin Kermes Düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde merkez anaokulları, Filistin yararına kermes düzenledi.

Ramazan Çarşısı'nda düzenlenen kermeste, merkez anaokullarında görev yapan öğretmenler, veliler ve öğrencilerin gönüllü katkılarıyla hazırlanan giyim, yiyecek ve içecek ürünlerinin satışından elde edilecek tüm gelir, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, yaptığı açıklamada, "Eğitim ailemizin el birliğiyle ortaya koyduğu bu duyarlı çalışmada emeği geçen tüm okul idarecilerine, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere teşekkür ediyorum. Toplanan bağışların şeffaf biçimde, resmi iş birliği içinde olduğumuz STK'lar kanalıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Kermes programına, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Duru, İlçe Müftüsü Süleyman Turul, kurum amirleri, AK Parti İlçe Başkanı Gafar Çelebi, MHP İlçe Başkanı Siraç Aslan, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kermesin bir gün süreceği belirtildi.