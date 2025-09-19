Kahta'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Muhammed Usame Soysal, Muhabere Yarbay Emrah Büyükatak ve Belediye Başkan Yardımcısı Enver Dinçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunulmasının ardından sona erdi.
İlçe protokolü daha sonra şehitliği ziyaret etti.
