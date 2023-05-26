Kahreden kaza: Nikahına 1 gün kala nişanlı çift hayatını kaybetti

Nikahlarına 1 gün kala hayatlarını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı

KIRKLARELİ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen feci kazada, kamyonetle çarpışan otomobil ikiye bölündü. Feci kazada nişanlı çift hayatını kaybetti. Çift memleketlerinde toprağa verilirken, yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

TEM Otoyolu Saray ilçesi gişeler mevkiinde Nurettin Akgül idaresindeki 34 GN 1731 plakalı otomobil, yoldaki çalışmalar sebebiyle tek yöndeki yolda seyir halinde iken karşıdan gelen Tuncay Ekici'nin kullandığı 34 GEV 397 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kaza bölgesine gelen ekipler, kazanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilde bulunan Burhan Çetin ve nişanlısı Kardelen Coşkuntuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan iki sürücü ise kısa sürede Çorlu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden nişanlı çiftin yarın Kırklareli'nde nikah töreni olduğu ve nikah öncesi İstanbul'da düğün alışverişi yaptıkları öğrenildi.

Kardelen'in cenazesi Kırklareli'nde defnedildi

Kardelen Coşkuntuna'nın cenazesi memleketi Kırklareli'ne getirildi. Çoşkuntuna için Bademlik Mahallesinde bulunan Gazi Evleri Camisinde tören düzenlendi. Cenazeye Vali Birol Ekici, milletvekilleri, belediye başkanı ve yakınları katıldı. Cenazede babası Güner ile kardeşi Burak taziyeleri kabul etti. Anne Necla ayakta durmakta zorluk çekerken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kardelen Coşkuntuna'nın cenazesi, kılınan namazının arından Şehir Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan Burhan Çetin ise İstanbul'da toprağa verildi.