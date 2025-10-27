Kahramanmaraşlı Depremzedelere Aşçılık Eğitimi

Kahramanmaraşlı 20 depremzede kadın, Türk Kızılay tarafından İstanbul'da ünlü şeflerin katılımıyla düzenlenen atölyede pizza, makarna ve tatlı yapım teknikleri üzerine eğitim aldı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki kadınların istihdama katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "İyilikle Pişen Hayatlar" projesinin dördüncü atölyesi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Daha önce Gaziantep, Hatay ve Adıyaman'da düzenlenen etkinlik, bu kez Kahramanmaraşlı kadınların katılımıyla yapıldı.

Atölyenin ilk gününde, ünlü şef Danilo Zanna rehberliğinde pizza ve makarna yapımı üzerine eğitim verildi.

Programın ikinci gününde ise şefler Beyza Huri Aydın ve Barbaros Yoloğlu liderliğinde Kartal'daki Kızılay Huzurevi'nde tatlı atölyesi gerçekleştirildi.

Hazırladıkları tatlıları huzurevi sakinlerine ikram eden katılımcılar, daha sonra şef Somer Sivrioğlu'nu restoranında ziyaret etti.

"Kadınlarımıza bu fırsatları sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, projenin kadınlara hem moral hem de mesleki fırsatlar sunduğunu belirterek, "İyilikle Pişen Hayatlar atölyelerini, bir yandan yemek yaparken rehabilite olmak, bir yandan da bu işi meslek haline getirmek isteyen kadınlarımız için düzenliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında mutfağı profesyonel kariyer olarak hedefleyen kadınlarımıza bu fırsatları sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şef Danilo Zanna ise projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Zor dönemleri yaşayanlara en büyük yardım, umut verebilmektir. Bu proje de tam olarak bunu sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şef Somer Sivrioğlu da depremzede kadınların emeklerinin değer bulmasının önemine dikkati çekerek, "Kadınlarımızın zaten çok iyi yaptıkları yemekleri ticari bir girişime dönüştürmek için çalışıyoruz. Bu hayatlara dokunabildiğimiz için mutluyuz." açıklamasını yaptı.