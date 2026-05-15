Kahramanmaraş ve Kilis'te sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sağanak nedeniyle yollar ve tarım arazileri su altında kaldı, sel hasara yol açtı. Kilis'te ise cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar ve tarım arazileri su altında kaldı.

Yaşanan sel nedeniyle birçok mahalle yolunda hasar oluştu, bazı bölgelere ulaşımda aksamalar yaşandı.

Dere yataklarının taşma noktasına geldiği ilçede, belediye ve ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kilis

Kilis'te öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar güçlük yaşadı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖmer Taş:

bu yağmur bile sele dönüyo demekki insanlar doğadan korkmayı unuttu eskiden böylemiydi şimdi her yer beton her yer asfalt su nere gitsin haliyle evlerin içine giriyo

Haber YorumlarıBurhan Kara:

hani bi kere de erkekler seyretseydi ya şu haberi başlık hep kadın oyuncu felan haberlerde hep kadın fotoğrafı koyuyonuz millet ıslanıyosa ıslanıyo ne fotoğrafı koycaksın anlamadım

Haber YorumlarıBetül Yıldırım:

çok saçma ya her sene aynı şey andırında yollar çöküyo altyapı yok ortada adamlar hala dere yatagına ev yapıyodu geçen yaz gördüm inşaat vardı

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

