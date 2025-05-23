Kahramanmaraş'taki Trafik Kazasına Ait Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında Esra Baran hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri, otomobilin halk otobüsüne çarpmasının ardından otobüsün nasıl kontrolden çıktığını gösteriyor.
Kahramanmaraş'ta Esra Baran'ın hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; ilerleyen halk otobüsüne arkadan gelen otomobil çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otobüsün şoförü, park halindeki araçlara çarpmamak için ani manevra yapıyor.
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel