Kahramanmaraş'taki Trafik Kazasına Ait Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kahramanmaraş'taki Trafik Kazasına Ait Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında Esra Baran hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri, otomobilin halk otobüsüne çarpmasının ardından otobüsün nasıl kontrolden çıktığını gösteriyor.

Kahramanmaraş'ta Esra Baran'ın hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; ilerleyen halk otobüsüne arkadan gelen otomobil çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otobüsün şoförü, park halindeki araçlara çarpmamak için ani manevra yapıyor.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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