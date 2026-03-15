Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören Ulu Cami, Kadir Gecesi'nde yeniden ibadete açılacak

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası restorasyonu tamamlanan Ulu Cami, Kadir Gecesi'nde yeniden ibadete açılacak. Tarihi yapı, mimari özellikleri korunarak yapılan uzun süren çalışmalarla yeniden ayağa kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören tarihi Ulu Cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından Kadir Gecesi'nde yeniden ibadete açılacak.

Dulkadiroğlu Beyi Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yıllarında inşa edilen ve 1500'lü yıllarda oğlu Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından genişletilen tarihi yapı, 2023 yılındaki depremin izlerini silmek için yürütülen 1,5 yıllık çalışmayla yeniden ayağa kaldırıldı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde hasar gören caminin kendine has mimari özelliklerini korumak için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Dulkadiroğlu Beyliği döneminde inşa edilen Ulu Cami'nin bölgenin ve Kahramanmaraş'ın simge eserlerinden olduğunu dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Ulu Camimiz, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir eserimizdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce öncelikli olarak oluşturulan bilim kurulunun önerileri doğrultusunda rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak Koruma Kurulu onaylarından sonra uygulama aşamasına geçildi. Jeoradar taramaları başlatıldı. Eserin beden duvarları ve kolonlarında askılama işlemleri yapıldı. Eserin özgün kimliği korunarak beden duvarlarında enjeksiyon uygulaması yapıldı. Statik güçlendirme için sürekli zıvana-kenet ve gergi sistemleri uygulamaları ile birlikte binanın statik anlamda daha güvenli bir şekle dönüştürülerek gelecek nesillere aktarılması için restorasyon çalışmasına devam edildi."

Eserin özgün kimliğinin korunduğunu, sanat tarihi raporunda yazan haliyle restorasyon çalışmasının yapıldığını belirten Tunç, caminin mihrap kısmının ve hünkar mahfilindeki çeşmenin de yeniden ihya edildiğini söyledi.

Duvarlarında güçlendirme çalışması yapıldı

"Eserin beden duvarlarında güçlendirmeler yapıldı." diyen Tunç, şöyle devam etti:"

"Minare de sürekli zıvana ve kenet uygulamasıyla yeniden aslına uygun şekilde ihya edildi, avlu ve çevre düzenlemesi yapılarak gelecek nesillere daha güvenli aktarılması noktasında gayret sarf edildi. Ulu Camimiz, restorasyon çalışması tamamlanarak inşallah bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi günü cemaatiyle buluşacak, akabinde de Boğazkesen Camimiz (depremde hasar görmüştü) yine cemaatiyle buluşacak."

Erdoğan Tunç, Ulu Cami'nin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın, Boğazkesen Camisi'nin yeniden cemaatiyle buluşmasına da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
Ebrar Karakurt'tan bomba Fatih Terim'li paylaşım

Ebrar'dan bomba Terim paylaşımı!
Helal olsun sana Arda! Herkes onu konuşuyor

Milli gururumuz Arda'yı bütün ülke konuşuyor
Ülkeyi sarsan skandal! Tavuklara cinsel saldırıda bulunan şüpheliye 3 yıl hapis

Ülkeyi sarsan skandal! Sapığın bilgisayarından neler çıktı neler
'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
Ebrar Karakurt'tan bomba Fatih Terim'li paylaşım

Ebrar'dan bomba Terim paylaşımı!
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...

68 metrelik tarihi gol sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı
Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti

Fenerbahçe onu da çıldırttı