Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralananlara ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda yaralananlardan 11'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 9 hastanın tedavisinin ise sürdüğünü bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan 11'i tedavilerinin ardından taburcu edildi, 9 hastamızın tedavisi ise hastanelerimizde titizlikle devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Bakan Memişoğlu, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.