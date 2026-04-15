Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısına İlişkin "Yayın Yasağı"

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta düzenlenen silahlı saldırı sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, soruşturma kapsamında yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na öğle saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı geldiği bildirildi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/3569 sayılı kararı doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'ta meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır."

Kaynak: ANKA
500

