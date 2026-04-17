Adana'da Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kahramanmaraş'taki okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için Adana'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Eğitim-Bir-Sen, saldırıları lanetledi ve eğitim güvenliği için endişelerini dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için Adana'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar Ulu Cami önünde bir araya geldi.

Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, burada yaptığı açıklamada, öğrencileri, eğitimcileri ve eğitim kurumlarını hedef alan menfur saldırıları lanetlediklerini belirtti.

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara şifa dileyen Sarıgeçili, "Eğitim-Bir-Sen olarak, yaşadığımız bu feci hadiseleri milletimiz için beka sorunu olarak görüyoruz. Milletimizin bekası, gençlerimizin geleceği, çocuklarımızın ve eğitim çalışanlarının can güvenliği bütün mülahazaların üzerindedir." dedi.

Açıklamanın ardından katılımcılar saldırıda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze kıldı ve dua etti.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa
