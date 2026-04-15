Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı: Yayın yasağını ihlal edenlere resen soruşturma başlatılmıştır

KAHRAMANMARAŞ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kentteki bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya yönelik yayın yasağını ihlal eden, soruşturmanın gizliliğini tehlikeye düşüren ve kamu düzenini bozmaya yönelik paylaşımları yapan kişi veya kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıya yönelik Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş ilinde bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmaya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturmanın selameti açısından adli makamlarca alınan yayın yasağı kararına rağmen, bazı sosyal medya platformları ve internet sitelerinde olay anına ait görüntü ve videoların paylaşıldığı tespit edilmiştir. Yayın yasağını ihlal eden, soruşturmanın gizliliğini tehlikeye düşüren ve kamu düzenini bozmaya yönelik bu paylaşımları yapan kişi veya kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrıca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzeninin korunması, mağdur haklarının gözetilmesi ve adli sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tüm kişi ve kuruluşların alınan yayın yasağı kararına hassasiyetle riayet etmesi büyük önem arz etmektedir. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı