Kahramanmaraş Valiliği: Yaralanan 8 Öğrenciden 5'inin Tedavisi Yoğun Bakımda Sürdürülüyor

Kahramanmaraş Valiliği, Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıda yaralanan 8 öğrencinin durumunu açıkladı. 5 öğrencinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

(ANKARA) - Kahramanmaraş Valiliği, Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin durumuna ilişkin "Yaralanan 8 öğrencimizin tedavileri farklı hastanelerde devam etmekte olup, bu öğrencilerimizden 5'inin tedavisi yoğun bakımda sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıda fail dışındaki toplam can kaybının 9 olduğu belirtilirken, yaralanan 8 öğrencinin tedavilerinin farklı hastanelerde devam ettiği bildirildi.

Yaralanan öğrencilerden 5'inin tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Kamuoyunun, asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi; yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
