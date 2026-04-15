Kahramanmaraş'taki okula yönelik saldırı
Kahramanmaraş'ta okula yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası gözaltına alındı. Başsavcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Onikişubat ilçesindeki saldırının ardından Başsavcılıkça olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ve ardından annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / İsmet Karakaş