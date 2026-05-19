Elbistan'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Elbistan'da fuhuş için aracılık ve yer temin eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilerek teknik ve fiziki takibe alınan 10 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 3 senet ile müşteri kayıt defteri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i hakkında "ev hapsi" tedbiri uygulandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise savcılık işlemlerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk
