Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan Narlı-Aksu demiryolu hattına yüksek gerilim verilecek

Kahramanmaraş'ta Narlı-Aksu demiryolu hatlarına yüksek gerilim verileceği bildirildi. TCDD, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Kahramanmaraş'ta hat kesimi elektromekanik yapım işleri kapsamında yapımı tamamlanan Narlı-Aksu istasyonları arasındaki katener demiryolu hatlarına yüksek gerilim verileceğinden dolayı dikkatli olunması istendi.

TCDD Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Nurdağı-Malatya Hat Kesimi Elektromekanik İşleri Yapım İşi" kapsamında inşaatı tamamlanan Narlı – Aksu (istasyon çıkışı dahil) hat kesimi arası demiryolu elektrifikasyon hatlarına 15 Mayıs'tan itibaren 27 bin 500 volt gerilim verileceği bildirildi.

Açıklamada, yüksek gerilim nedeniyle direkler ile yere düşen tellere dokunmanın, iletkenlere yaklaşmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu belirtilerek vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk
